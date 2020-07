Call of Duty Modern Warfare e la tegola cheater: Infinity Ward annuncia una nuova ondata di ban (Di domenica 26 luglio 2020) Infinity Ward ha da poco annunciato che è in arrivo una nuova ondata di ban contro i cheater in COD Modern Warfare e Warzone.La compagnia ha speso molto tempo e risorse per decimare la popolazione di giocatori scorretti, specialmente nella versione PC del free to play Warzone. Negli ultimi tempi la situazione pareva essere sotto controllo, tuttavia qualche mese fa in moltissimi si sono lamentati di questa piaga e Infinity Ward ha deciso di andarci giù duro."Il cheating non sarà tollerato e nuove ondate di ban sono in arrivo. Se riceverete un ban sarà per aver manipolato dati di gioco senza autorizzazione. Non cedete alla tentazione di usare servizi senza scrupoli che promettono cheat e ... Leggi su eurogamer

