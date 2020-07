Anzio, 13enne investita mentre attraversa sulle strisce (Di domenica 26 luglio 2020) Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una moto Yamaha 125 guidata da un 18enne. E’ successo nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23:00, a una ragazzina di 13 anni che stava attraversando via Gramsci, all’altezza del “Paradiso sul Mare”. A bordo del mezzo c’era anche un altro ragazzo, minorenne, fratello del centauro, unico rimasto illeso nell’incidente. Sia la 13enne che il 18enne, infatti, sono rimasti feriti. La Yamaha 125 stava percorrendo via Gramsci in direzione Nettuno, mentre la 13enne, accompagnata da un’amica, stava attraversando la strada: nell’impatto è stata colpita solo la 13enne, che a causa delle ferite ... Leggi su ilcorrieredellacitta

