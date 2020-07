Un fenomeno ad Ascot, Lanfranco Dettori scrive un nuovo record: a 49 anni arriva la 7ª King George (Di sabato 25 luglio 2020) Quarantanove anni e non sentirli affatto, Lanfranco Dettori anzi si sente ancora un ragazzino e, per questo motivo, è riuscito a vincere per la settima volta in carriera le King George, prestigiosissimo appuntamento che si svolge ad Ascot. Alan Crowhurst/Getty ImagesIn sella alla regina Enable, il fantino italiano raggiunge a quota sette successi il leggendario Lester Piggott in testa alla classifica all-time. Gloria anche per il suo cavallo, che conquista il terzo successo dopo il 2017 e il 2019, centrando così un nuovo record. Un tris ottenuto sempre con Dettori in sella, a cui il fantino italiano aggiunge le vittorie nel 1995 con Lammtarra, nel 1998 con Swain, nel 1999 con Daylami e nel 2004 con Doyen. Alan ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : fenomeno Ascot Royal Ascot: Kate e Meghan, i look più belli Kikapress Abusivi in spiaggia. "Ora dare multe anche a chi compra"

Multe a raffica per chi compra dagli abusivi e sospensioni delle concessioni per gli operatori che si rendono “complici” del commercio irregolare. A chiedere il pugno di ferro è il presidente degli st ...

Multe a raffica per chi compra dagli abusivi e sospensioni delle concessioni per gli operatori che si rendono “complici” del commercio irregolare. A chiedere il pugno di ferro è il presidente degli st ...