Psg, Mauro Icardi e Wanda Nara festeggiano la vittoria della Coppa di Francia con un bacio (FOTO) (Di sabato 25 luglio 2020) Attraverso una FOTO postata sul suo profilo Instagram, la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha voluto celebrare il trionfo del Psg in finale di Coppa di Francia ai danni del Saint-Etienne. Nonostante l’argentino non sia andato a segno, è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti ed ha contribuito alla vittoria finale. “Congratulazioni amore mio, sempre con te” si legge nella descrizione che accompagna lo scatto, dove la coppia è immortalata in un bacio appassionato con il trofeo in mano. Di seguito la FOTO: https://www.instagram.com/p/CDCtZXIhIiV/?utm source=ig web copy link Leggi su sportface

PSG_espanol : MAURO ???? - ehialexandra : mauro icardi 1 stagione al psg 2 trofei - infoitsport : Secondo titolo per Mauro Icardi col Psg: dopo il campionato, arriva la Coppa di Francia - if10hq : Mauro Icardi l???? ?? #CoupeDeFrance #PSGASSE #PSG - AnthonyDereck10 : Quiero la camiseta del psg de Mauro Icardi -