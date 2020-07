Ovada, investì e uccise l’uomo che voleva violentarla: assolta (Di sabato 25 luglio 2020) Ovada, investì e uccise Massimo Garitta, l’uomo che voleva violentarla: Aurela, 25 anni, è stata assolta per legittima difesa. Una sentenza che potrebbe scatenare polemiche da una parte, e applausi dall’altra. Uccidere un uomo non è mai meritevole di lode, anche se uccidere per non essere uccisa, per la legge significa legittima difesa. Ed stata assolta per questo motivo la 25enne Aurela Perhati: era finita a processo con rito abbreviato per l’omicidio di Massimo Garitta, travolto e ucciso il giorno di Capodanno del 2019 a Ovada in provincia di Alessandria. A investire l’uomo fu proprio la giovane che ha sempre sostenuto di essere fuggita da un tentativo di violenza sessuale da parte del 53enne ... Leggi su chenews

