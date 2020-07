MotoGp, Dovizioso non si nasconde: “essere così indietro sulla griglia potrebbe essere un handicap” (Di sabato 25 luglio 2020) I due piloti del Ducati Team sono tornati in azione oggi sul circuito di Jerez de la Frontera per disputare le due sessioni di prove e le qualifiche del Gran Premio di Andalusia. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesGiornata complicata per il compagno di squadra Andrea Dovizioso, costretto ad affrontare il turno di Q1 dopo aver terminato la FP3 con il quattordicesimo tempo. Il pilota romagnolo ha chiuso al quarto posto la Q1 con il crono di 1:37.656, mancando di soli 12 millesimi l’accesso alla Q2, e scatterà dalla quinta fila dello schieramento di partenza domani, con il quattordicesimo tempo. Queste le parole del Dovi al sito ufficiale della Ducati: “sono stati due giorni piuttosto strani, abbiamo lavorato molto basandoci sui dati raccolti la settimana scorsa e questo ci ha permesso di migliorare molto il feeling con la moto ed essere ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI trionfa a Laguna Seca ? Stoner cade, ma finisce secondo. Completa il podio Vermeulen, quarto Dovizi… - OA_Sport : MotoGP, Andrea Dovizioso: “Essere indietro sarà un limite per la gara, ma posso puntare a un buon risultato” - sergimagugliani : RT @dianatamantini: MOTOGP - Maverick Viñales stampa il nuovo record assoluto a Jerez, davanti a Quartararo e Miller. Ottimo Binder 7° e to… - genovesergio76 : Eurosport : Quartararo in pole davanti a Viñales e Bagnaia! Rossi quarto, Dovizioso fuori dal Q2 - - FormulaPassion : #MotoGP | #AndaluciaGP, la griglia di partenza -