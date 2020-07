Moto3, GP Andalusia Spagna Jerez 2020: i risultati delle prove libere 3, Migno il più veloce (Di sabato 25 luglio 2020) I risultati delle prove libere 3 al Gran Premio della Spagna, valevole per la terza tappa del Mondiale 2020 di Moto3. Il più veloce nella prima sessione sul circuito di Jerez è Andrea Migno, che fa segnare il record della pista e precede John McPhee e Jeremy Alcoba. Appena dietro Ogura, al quarto posto davanti a Fernandez. Sesto tempo per Toba, ottavo invece Tony Arbolino. Staccati Niccolò Antonelli e Romano Fenati. La classifica tempi delle prove libere 1 1° Migno 1:45.165 2° McPhee 1:45.346 3° Alcoba 1:45.421 4° Ogura 1:45.515 5° Fernandez 1:45.540 6° Toba 1:45.635 7° Suzuki 1:45.669 8° Arbolino ... Leggi su sportface

