Life in a day 2020: ecco come partecipare al film di Ridley Scott (Di sabato 25 luglio 2020) partecipare ad un film di Ridley Scott (produttore di capolavori come Assassinio sull’Orient Express), potrebbe essere un sogno che si realizza. Infatti, oggi, 25 luglio 2020 il grande regista britannico offre l’opportunità di inserire una clip riguardante la propria vita nel nuovo documentario di sua produzione. “Life in a Day 2020“, questo il nome del progetto, vuole ripercorrere le giornate delle persone in un momento così particolare e delicato della storia dell’umanità. La giornata da filmare è quella del 25 luglio, ma ci si può iscrivere fino al 2 agosto. Nel caso si venisse scelti, lo staff del regista provvederà a contattarvi più avanti nel ... Leggi su quotidianpost

lucaviscardi : E' quasi mezzogiorno e nessuno ancora mi ha preso a schiaffi perché sto riprendendo tutto con il mio smartphone, pe… - lucaviscardi : Nel podcast di oggi, le Daily Tech News: - Filmate la vostra vita per 'Life in a day'! - Google spia l'uso delle a… - lucaviscardi : Oggi é il giorno di Life in a Day. Filmate la vostra vita e poi condividete i vostri video. #LifeInADay2020 - duesenzatre1 : RT @unavailable_Fil: Guardo oltre la disperazione che mi corrompe per rovesciare il mio mondo, come fosse nuovo giorno. Rasmus • First Day… - ruseyo : Volevo partecipare a quel progetto di one day in your life but il telefono dice che ho solo 7 minuti di memoria libera per video. -

