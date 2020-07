Il MACRO riparte da una mostra, e non era scontato (Di sabato 25 luglio 2020) Credo che il grande cinema italiano attraverso alcuni suoi miti assoluti sia stato per certi versi un amplificatore del luogo comune per il quale noi romani siamo in fondo dei simpatici spacconi, un po’ rustici nella nostra, molto autoironica, convinzione di superiorità. Basta pensare a certi straordinari caratteri di Gassman o Sordi, ma anche a personaggi iconici della romanità legati più al teatro che al cinema, come Rugantino o Giggi er Bullo di petroliniana memoria. Sarà forse per questa caratteristica propensione al gigantismo che anche i musei, quando stanno dentro al Raccordo anulare, prendono nomi altisonanti, tipo MAXXI o MACRO.Proprio il MACRO, il museo di arte contemporanea gestito dall’Azienda Speciale Palaexpo, ha appena iniziato un nuovo percorso, dopo la penombra degli ultimi tempi. Ammetto di ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Il MACRO riparte da una mostra, e non era scontato - arte_invisibile : Bentornato #MACRO! #17luglio2020 Si riparte con il “Museo per l’Immaginazione Preventiva – EDITORIALE”. Una realtà… -

Ultime Notizie dalla rete : MACRO riparte Bentornato MACRO! Al via il ‘Museo per l’Immaginazione Preventiva’ ExibArt Il MACRO riparte da una mostra, e non era scontato

Credo che il grande cinema italiano attraverso alcuni suoi miti assoluti sia stato per certi versi un amplificatore del luogo comune per il quale noi romani siamo in fondo dei simpatici spacconi, un p ...

Riparti Piemonte: il Governo impugna la legge regionale

ROMA – Partenza difficile e in salita quella per il Riparti Piemonte. Il provvedimento al quale la Giunta Cirio ha affidato la ripartenza della nostra regione dopo l’emergenza Covid-19 è stato impugna ...

Credo che il grande cinema italiano attraverso alcuni suoi miti assoluti sia stato per certi versi un amplificatore del luogo comune per il quale noi romani siamo in fondo dei simpatici spacconi, un p ...ROMA – Partenza difficile e in salita quella per il Riparti Piemonte. Il provvedimento al quale la Giunta Cirio ha affidato la ripartenza della nostra regione dopo l’emergenza Covid-19 è stato impugna ...