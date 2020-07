Il fidanzato di Rocco Casalino segnalato all’antiriciclaggio: «Vittima del trading online, noi viviamo fase difficile» (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo la notizia pubblicata su «La Verità», il portavoce del presidente del Consiglio interviene sulla vicenda di Jose Carlos Alvarez. «Ha perso 18mila euro in 2 mesi» Leggi su corriere

Stavolta Rocco Casalino ha paura. Altrimenti non commetterebbe un errore dopo l’altro. Da quando ieri La Verità ha raccontato dei pasticci finanziari del suo fidanzato cubano, al secolo Josè Carlos Al ...L’House of Cards alla carbonara in cui ci è dato di vivere raggiunge una nuova incommensurabile vetta. Ieri è emersa la notizia che il fidanzato di Rocco Casalino è stato segnalato all’antiriciclaggio ...