Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo Napoli-Sassuolo: “Ci sta un po’ di rilassamento” (Di domenica 26 luglio 2020) Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli sul Sassuolo. “Tanti giocatori sono qui da anni e giocano insieme, anche con altre gestioni s’è sempre creato tanto ma concretizzato poco sbagliando tantissimo. E’ qualcosa che mi fa arrabbiare, succede troppo spesso. Io non ricordo squadre che gestiscono le partite per 90 minuti e quindi ci sta soffrire, per fortuna ci sono stati i fuorigioco ma il primo pareggio era alla prima occasione loro e le gare possono cambiare così. Questo mi preoccupa, non per Barcellona, ma in generale dobbiamo migliorare, non si può creare così tanto e fare fatica. Se giochiamo di reparto come facciamo noi, significa che ci siamo ... Leggi su calciomercato.napoli

