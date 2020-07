Francesca Pascale lascia Silvio Berlusconi. Il Cavaliere la risarcisce con una cospicua ‘buonuscita’ (Di sabato 25 luglio 2020) Francesca Pascale lasciata da Silvio Berlusconi riceve una buona uscita da 20 milioni di euro Francesca Pascale si lascia con Silvio Berlusconi e la loro storia arriva alla fine. Infatti, oramai nell’ultimo periodo i rumors circa la fine del loro rapporto anche prima del lockdown si erano fatti molto insistenti. Ha avuto, però una buonuscita da parte dell’ex Presidente del Consiglio. Il leader di Forza Italia ha voluto lasciare alla donna un premio di 20 milioni di euro e anche un assegno di un milione di euro all’anno. La bella Francesca è stata fidanzata con Berlusconi più di tutte le altre e se è vero che la sua ... Leggi su kontrokultura

