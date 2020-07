Diretta Napoli-Sassuolo ore 21.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali (Di sabato 25 luglio 2020) Napoli - Il Napoli ospita il Sassuolo per il 36° turno del campionato di Serie A . La formazione di Gattuso è reduce dalla sconfitta sul campo del Parma dopo la vittoria casalinga con l'Udinese ed è ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Napoli Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari: La squadra di Gattuso chiamata al riscatto dopo il ko col… - leone1995201925 : RT @radiopuntonuovo: ???? In diretta a #RadioPuntoNuovo, il giornalista @omaakatugba e l'entourage di #Osimhen (Osita Okolo) annunciano in di… - Sportflash24 : DIRETTA #NapoliSassuolo: #formazioni ufficiali e statistiche alla vigilia del 36° turno di #SerieA 2019-20. Stasera… - CioppaLeonardo : RT @SkySport: Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - SkySport : Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE -