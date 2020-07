Calciomercato – Affari e trattative 25 luglio – Inter sarà addio con Sanchez; Ibra può restare; Osimhen è fatta (Di sabato 25 luglio 2020) Calciomercato di addii, di arrivi e di probabili riconferme, una giornata ricca di colpi di scena per le varie società. L’Inter sta vedendo svanire Sanchez, il Milan tenta di convincere Ibra a restare, il Napoli dopo un lungo tira e molla sembra ormai vicinissimo ad Osimhen. Ma non sono solo questi gli Affari e le trattative di giornata, Scopritele con noi. Inter-Sanchez: aria di addio L’Inter a quanto pare dovrà dire addio ad Alexis Sanchez il 5 agosto. Il Manchester United non sembra intenzionato a prolungare il prestito, vuole provare a cedere definitivamente il cileno, quindi i nerazzurri saranno costretti a fare ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Affari Calciomercato – Affari e trattative 24 luglio – Ranieri confermato, Iachini spera, Osimhen sta per arrivare il sì Giornal SKY - Napoli, possibili affari milionari con City e Juve. Questa volta Guardiola non vuole "scherzi"

Il club partenopeo lavora anche alle cessioni, due calciatori potrebbero dire addio con le offerte giuste. De Laurentiis fissa i prezzi. Mentre il Napoli si appresta ad annunciare il colpo Osimhen, ch ...

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: affare a sorpresa con il Barça

Dopo lo scambio Arthur-Pjanic, continuano le voci su possibili nuovi affari tra Juventus e Barcellona, ecco l’ultima suggestione di Don Balon La sconfitta in campionato contro l’Udinese ha reso ancora ...

