Cagliari, Liverani in pole per il dopo Zenga (Di sabato 25 luglio 2020) Cagliari - Gelo in casa Non certo una situazione particolarmente bella quella che si trova a vivere l'ex Uomo Ragno che, chiamato al capezzale di un Cagliari malato, ha accettato di sostituire Rolando ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Cagliari, Liverani in pole per il dopo Zenga: Il tecnico chiamato al posto di Maran probabilmente non verrà confer… - Cagliari_1920 : Cagliari, per la panchina sale Liverani: è il preferito - ILOVEPACALCIO : C'è la svolta! E' pronto a cambiare panchina ???? - CronacheTweet : Il #Cagliari potrebbe cambiare allenatore a fine stagione - FootballScout24 : RT @NicoSchira: Il #Cagliari per la prossima stagione pensa a Fabio #Liverani per la panchina. #calciomercato -