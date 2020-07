Brocchi: allenerei volentieri Ibra, sempre che lui voglia assumermi (Di sabato 25 luglio 2020) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

di Matteo Delbue La festa per la promozione in Serie B con i tifosi purtroppo non è potuta andare in scena. Sperando di poter abbracciare presto la gente di Monza e della Brianza, Adriano Galliani ha ...ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Cristian Brocchi, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, oggi tecnico del Monza che ha portato alla promozione in Serie B, ha parlato, ai microfoni di ‘Sky Sport ...