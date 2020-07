Arezzo: cocaina e soldi nel portabagli. Pusher scoperto dal fiuto del nucleo cinofili (Di sabato 25 luglio 2020) Il denaro era nascosto dentro una scatola delle scarpe, invece lo stupefacente si trovava in parte in auto, dentro uno dei vani del portabagagli, e grazie al fiuto del cane è stato subito trovato, altro si trovava dietro il comodino della camera da letto Leggi su firenzepost

Arezzo, 25 luglio 2020 - I Carabinieri della Compagnia di Cortona, coadiuvati dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino italiano di Teronto ...