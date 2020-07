Sora, case e attività svaligiate: scacco alla banda dei furti. In quattro nella rete dei carabinieri (Di venerdì 24 luglio 2020) Alle prime luci dell’alba i carabinieri della Compagnia di Sora, supportati da militari della Compagnia di Cassino, hanno dato esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, su delega della Procura di Cassino, a carico di una banda di soggetti originari di Sant’Elia Fiumerapido indagati per aver commesso un numero indeterminato di furti a danno di abitazioni ed attività commerciali in tutta la Valle di Comino negli ultimi due anni. L’attività d’indagine, iniziata a fine 2019, è stata effettuata dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, con l’ausilio dei militari delle Stazioni di Alvito e San Donato Val di Comino. Sora, case e attività svaligiate: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

