Roma, nuova illuminazione a Piazza del Popolo (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma (ITALPRESS) – Prosegue il cammino di luce di Acea nella Capitale che sta dando nuova illuminazione alle piazze e ai monumenti storici della Città Eterna. Dopo San Giovanni in Laterano, Piazza del Campidoglio, Piazza Santa Maria in Trastevere, Santa Maria Maggiore, questa sera è toccato ad un altro dei simboli della città: Piazza Del Popolo. A spingere il pulsante di accensione della nuova illuminazione il sindaco di Roma, Virginia Raggi, insieme al Direttore Operativo di Acea, Giovanni Papaleo. Il progetto di light architecture, che ha riguardato nello specifico l'obelisco al centro della Piazza, nato dalla collaborazione tra Roma Capitale-Dipartimento ... Leggi su liberoquotidiano

