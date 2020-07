Milan-Atalanta: numeri, statistiche, curiosità e dati OPTA sulla gara di San Siro (Di venerdì 24 luglio 2020) Stasera a San Siro, ore 21:45, si affrontano le due squadre più in forma del campionato dopo la fine del lockdown, con obiettivi opposti. Il Milan cerca punti per tornare davanti alla Roma e centrare la fase a gironi della prossima Europa League, mentre l'Atalanta già certa della qualificazione Champions pensa sempre ai quarti con il Psg e perchè no, allungare la coda della corsa scudetto dopo il ko di ieri della Juve. Queste le statistiche, i numeri e i dati OPTA sulla gara tra Milan e... Leggi su 90min

Atalanta_BC : #MilanAtalanta, i nostri convocati! ?? Here are your Nerazzurri to face Milan! ?? ? #GoAtalantaGo ???? #SerieATIM - Eurosport_IT : ?Milan 4-2 Juventus (da 0-2) ??Juventus 2-2 Atalanta ??Sassuolo 3-3 Juventus (da 0-2) ?Juventus 2-1 Lazio ?Udinese… - Jammasrl : SNAI – Serie A: Milan-Atalanta in equilibrio nel post Covid è il match scudetto - TOSADORIDANIELA : RT @noel85R: Milan Atalanta .... Visto la probabile formazione la vedo dura stasera . - Gianlui43798271 : @AntonioArmadi @EnricoTurcato L'unica fortuna non aver perso contro l'atalanta.... squadra imbarazzante e vergognos… -