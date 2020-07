Maltempo, bomba d'acqua su Milano: esondato il fiume Seveso, sottopassi allagati e caos treni (Di venerdì 24 luglio 2020) Emergenza Maltempo a Milano oggi, 24 luglio. Una forte bomba d'acqua si sta abbattendo dall'alba sul capoluogo lombardo. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri... Leggi su ilmessaggero

