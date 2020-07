Live Milan-Atalanta 1-1 Decidono Calhanoglu e Zapata i rossoneri staccano il Napoli (Di venerdì 24 luglio 2020) Finisce 1-1 l'atteso match tra le due squadre più in forma del post-lockdown. Milan e Atalanta pareggiano con le reti di Calhanoglu e Zapata con i nerazzurri che recriminano per un rigore... Leggi su ilmattino

acmilan : ??? #MilanAtalanta ??? Segui LIVE la radiocronaca in lingua italiana su AC Milan Official App ??… - acmilan : Segui la radiocronaca in lingua italiana ???? LIVE su AC Milan Official App ?? - DopongYus : RT @acmilan: ??? #MilanAtalanta ??? Segui LIVE la radiocronaca in lingua italiana su AC Milan Official App ?? - Eurosport_IT : Bella partita a San Siro che regala un punto ad entrambe: #MilanAtalanta 1-1 ?? #SerieA - cmdotcom : #MilanAtalanta, rivivi la MOVIOLA: #Biglia duro su Malinovskyi, è rigore ma solo giallo. Pioli chiede un rigore… -