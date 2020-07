Juve, festa Scudetto rimandata: i meme più divertenti del web [FOTOGALLERY] (Di venerdì 24 luglio 2020) Ieri la prima possibilità, non sfruttata. Adesso, per la Juve, altre chance per poter vincere lo Scudetto, già a partire da domenica sera. Avrebbero dovuto vincere, i bianconeri, in casa dell’Udinese, ma a vincere sono stati gli altri bianconeri, i friulani di Gotti. Un super gol di Fofana non solo ha regalato i tre punti ai padroni di casa ma li ha messi anche quasi matematicamente in salvo. Il post lockdown, invece, in vetta, sembra quasi come una corsa a… “non voler vincere il titolo”. L’Inter non sfonda, la Lazio solo ieri è tornata a vincere dopo una ripresa shock, l’Atalanta l’unica a far bene ma era troppo lontana prima. E la Juve? Non ne approfitta, “forte” dei suoi 5 punti in 6 partite. E il web come sempre si scatena: ecco in alto la ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Juve, festa Scudetto rimandata: i meme più divertenti del web [FOTOGALLERY] - - dentrounastanza : Una serie di sfortunati eventi: - la Juve che perde - io che vado ad una festa di compleanno - stamattina io che mi sveglio sul pavimento - PAZZIPERLAJUVE : RT @StefanoDiscreti: Festa scudetto solo rimandata in casa #Juve ma giocando così in #champions non si va lontano. #Sarri #24luglio #Juvent… - StefanoDiscreti : Festa scudetto solo rimandata in casa #Juve ma giocando così in #champions non si va lontano. #Sarri #24luglio… - lambiase_paolo : Fofana all'ultimo respiro: l'Udinese rovina la festa Scudetto della Juve. Match point fallito… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve festa Juve, la festa scudetto è solo rimandata. Ma questo finale è da zona salvezza La Gazzetta dello Sport Serie A: Juventus, festa scudetto rinviata

La clamorosa e inaspettata sconfitta della Juventus a Udine, rinvia la festa scudetto della Vecchia Signora che perde così il primo match point. Momenti di riflessioni in casa Juve, non tanto per lo ...

Juventus campione d’Italia se: tutte le combinazioni e quanti punti servono

Festa scudetto rinviata per la Juventus dopo la sconfitta rimediata con l’Udinese; quanto manca ai bianconeri per vincere il nono titolo consecutivo e il primo dell’era Sarri? Cosa può ancora accadere ...

La clamorosa e inaspettata sconfitta della Juventus a Udine, rinvia la festa scudetto della Vecchia Signora che perde così il primo match point. Momenti di riflessioni in casa Juve, non tanto per lo ...Festa scudetto rinviata per la Juventus dopo la sconfitta rimediata con l’Udinese; quanto manca ai bianconeri per vincere il nono titolo consecutivo e il primo dell’era Sarri? Cosa può ancora accadere ...