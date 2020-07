Johnson ammette: 'Al'inizio non avevamo capito la gravità della pandemia' (Di venerdì 24 luglio 2020) Boris Johnson ha ammesso che il suo governo non ha compreso la gravità dell'emergenza coronavirus durante "le prime settimane e mesi" della pandemia. In un'intervista alla Bbc, il premier britannico ... Leggi su globalist

LaStampa : Coronavirus, Boris Johnson ammette l’errore: abbiamo chiuso troppo tardi - AlessioPisano : #coronavirus, Johnson ammette: 'lockdown deciso tardi' - l'ha detto davvero. #Brexit, Johnson ammette: 'abbiamo f… - n_nad1a : RT @LaStampa: Coronavirus, Boris Johnson ammette l’errore: abbiamo chiuso troppo tardi - AnnaritaNinni : RT @LaStampa: Coronavirus, Boris Johnson ammette l’errore: abbiamo chiuso troppo tardi - AnnickQuemper : RT @LaStampa: Coronavirus, Boris Johnson ammette l’errore: abbiamo chiuso troppo tardi -

Ultime Notizie dalla rete : Johnson ammette Coronavirus, Boris Johnson ammette l’errore: abbiamo chiuso troppo tardi Il Secolo XIX Coronavirus, Johnson ammette un possibile ritardo del lockdown in Gb

Boris Johnson ha ammesso che il suo governo, come altri nel mondo, non ha compreso appieno la portata della minaccia del coronavirus "nelle prime settimane e mesi" dopo i contagi in Cina. E - per la p ...

Johnson ammette: "Al'inizio non avevamo capito la gravità della pandemia"

Boris Johnson ha ammesso che il suo governo non ha compreso la gravità dell'emergenza coronavirus durante "le prime settimane e mesi" della pandemia. In un'intervista alla Bbc, il premier britannico h ...

Boris Johnson ha ammesso che il suo governo, come altri nel mondo, non ha compreso appieno la portata della minaccia del coronavirus "nelle prime settimane e mesi" dopo i contagi in Cina. E - per la p ...Boris Johnson ha ammesso che il suo governo non ha compreso la gravità dell'emergenza coronavirus durante "le prime settimane e mesi" della pandemia. In un'intervista alla Bbc, il premier britannico h ...