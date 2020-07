Genoa-Inter: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo lo stop casalingo contro la Fiorentina, Inter va a caccia di punti importanti in ottica secondo posto sul campo del Genoa, reduce dalla vittoria nel derby contro la Samp e voglioso di mettere in tasca altri punti importanti per la salvezza. Vediamo i dettagli del match del Marassi, in programma sabato sera alle 19.30. dove e quando si gioca Genoa-Inter si giocherà sabato 25 luglio 2020 allo stadio Marassi di Genova, a porte chiuse. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 19.30.... Leggi su 90min

Inter : ?? | ALLENAMENTO Verso #GenoaInter, seduta mattutina per i nerazzurri ?? Guarda la gallery completa ??… - buoncalcio : #GenoaInter, arbitrerà Massa: quinta designazione stagionale. Irrati al VAR - Gio16697 : RT @Cazzetta_it: #Buongiorno con la #primapagina di oggi Quest'anno il mercato è condensato vista la pausa cortissima tra le due stagioni,… - _intermagazine : Serie A, sarà Davide Massa l’arbitro di Genoa-Inter - INTER291103 : RT @internewsit: Genoa-Inter, Serie A: l’arbitro designato per la partita della 36ª giornata - -