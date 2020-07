Covid-19, quarantena per chi è stato in Romania o Bulgaria (Di venerdì 24 luglio 2020) Covid-19 quarantena per chi ha viaggiato in Romania o Bulgaria. E’ questo la nuova decisione presa al governo per evitare che il virus possa tornare a circolare. Il Covid-19 non è certamente sconfitto, ma continua a circolare pericolosamente. E’ un dato di fatto, ma sono anche le parole che ha usato il Ministro della Salute, … L'articolo Covid-19, quarantena per chi è stato in Romania o Bulgaria proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

matteosalvinimi : ?? La Basilicata non è più una regione “Covid free”. Grazie ai porti spalancati, ben 22 immigrati trasferiti nei c… - HuffPostItalia : Covid, Speranza: 'Quarantena per chi è stato in Bulgaria e Romania' - matteosalvinimi : Gli immigrati vengono in massa e a decine sono positivi al Covid, ma il governo che non posticipa i pagamenti delle… - AndFranchini : RT @valy_s: #Covid_19 Il ministro #Speranza impone la quarantena per chi arriva da #Romania e #Bulgaria. Un po’ come successo col #Banglad… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Covid, Speranza: 'Quarantena per chi è stato in Bulgaria e Romania' -