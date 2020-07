Caporalato, l’Emilia Romagna si impegna a siglare il Patto per il giusto compenso (Di venerdì 24 luglio 2020) di Silvia Zamboni* Secondo i dati dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro riportati nel “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al Caporalato 2020-2022″, su oltre 7 mila accertamenti effettuati nel 2018, si è registrato un tasso di irregolarità pari al 54,8%, con oltre 5 mila lavoratori interessati dalle violazioni. Dei lavoratori irregolari, il 74% circa risultava impiegato nel settore agricolo, e per oltre la metà si trattava di cittadini stranieri, un dato che conferma che il fenomeno riguarda anche gli stagionali italiani. I casi di Caporalato emersi nella scorsa primavera in Romagna, con migranti afghani e pachistani impiegati in aziende dei territori di Castrocaro Terme, Bagnara di Romagna, San Clemente e San Giovanni in Marignano pagati da ... Leggi su ilfattoquotidiano

SempreLibero2 : RT @MPenikas: FQ: Caporalato, l’Emilia Romagna si impegna a siglare il Patto per il giusto compenso - MPenikas : FQ: Caporalato, l’Emilia Romagna si impegna a siglare il Patto per il giusto compenso -

Ultime Notizie dalla rete : Caporalato l’Emilia Apre il portale per trovare lavoro nei campi, «ma servono i voucher» Corriere della Sera