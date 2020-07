A Milano violento nubifragio, il Seveso esonda: strade allagate e tombini-geyser (Di venerdì 24 luglio 2020) Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano e ha provocato l'esondazione del Seveso: le violenti piogge hanno allagato diverse zone della città e alcuni Comuni della cintura Nord. Allagati diversi ... Leggi su globalist

RaiNews : E' terminata alle 9.20 l'esondazione del Seveso e Lambro, i due fiumi che hanno inondato le strade di Milano a caus… - SkyTG24 : Meteo, violento nubifragio a Milano: esonda il Seveso. FOTO - MediasetTgcom24 : Maltempo, violento temporale su Milano: allagamenti #Maltempo - ilmeteonet : Ecco i #video del violento nubifragio che si è abbattuto stamattina su #Milano, e che ha causato una nuova esondazi… - sergimagugliani : RT @iconameteo: Violento #maltempo su #Milano. È esondato il #Seveso, preoccupa anche il #Lambro. Gli aggiornamenti su -

Ultime Notizie dalla rete : Milano violento

Allerta meteo arancione a Milano: forti temporali e rischio esondazione per Seveso e Lambro Allerta meteo a Milano e sull'intera Lombardia. In arrivo sul capoluogo lombardo forti temporali, col rischi ...Violenta bomba d’acqua sorprende la città di Milano: il temporale si è abbattuto in particolare sul quadrante settentrionale. Una violenta bomba d’acqua ha sorpreso la città di Milano, alle prese con ...