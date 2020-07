Torino, il Tribunale ha deciso: fallita l’ex Embraco (Di giovedì 23 luglio 2020) I vertici della Ventures accusati di aver distratto fondi per milioni di euro. Dramma per oltre 400 lavoratori Leggi su lastampa

Ventures Srl voleva volare con i droni per i grattacieli e per gli impianti solari ma è precitata in un fallimento che oggi lascia senza reddito e senza sostegno economico 400 lavoratori del sito di C ...Il Tribunale di Torino ha decretato il fallimento della Ventures: avrebbe dovuto rilanciare l’ex Embraco e salvare 400 lavoratori. In due anni i nuovi manager non sono riusciti a produrre nulla Una ...