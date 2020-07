Tir si ribalta, camionista ferito in A12. Traffico bloccato tra i caselli di Pisa (Di giovedì 23 luglio 2020) Un camionista è rimasto ferito nel ribaltamento del suo tir sull'autostrada A12, nei pressi del Casello di Pisa Nord in direzione Livorno. Il mezzo pesante è alimentato a GNL, Gas Naturale Liquefatto,... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Tir ribalta

La Nazione

(ANSA) - PISA, 23 LUG - Traffico momentaneamente interrotto sull'autostrada A12, in direzione sud tra i due caselli di Pisa, per il ribaltamento di un mezzo pesante alimentato a gas naturale ...Pisa, 23 luglio 2020 - Un camionista è rimasto ferito nel ribaltamento del suo tir sull'autostrada A12, nei pressi del Casello di Pisa Nord in direzione Livorno. Il mezzo pesante è alimentato a GNL ...