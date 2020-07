Taranto, rogo in zona lido Checca, sopralluogo del sindaco Melucci (Di giovedì 23 luglio 2020) Taranto - sopralluogo odierno del sindaco Rinaldo Melucci presso le aree colpite dall'incendio a Marina di Taranto, per portare la solidarietà dell'amministrazione comunale a residenti e operatori, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Taranto, rogo in zona lido Checca, sopralluogo del sindaco Melucci - LaGazzettaWeb : Taranto, rogo in zona Lido Checca: decine di ettari di macchia mediterranea in fiamme - serena__42 : RT @ho_la_nausea: Succede a Lizzano, provincia di Taranto. A pochi chilometri da noi c'è il medioevo più oscuro, senza neanche bisogno di u… - sam_samu24 : RT @ho_la_nausea: Succede a Lizzano, provincia di Taranto. A pochi chilometri da noi c'è il medioevo più oscuro, senza neanche bisogno di u… - Rink4na : RT @ho_la_nausea: Succede a Lizzano, provincia di Taranto. A pochi chilometri da noi c'è il medioevo più oscuro, senza neanche bisogno di u… -