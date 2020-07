STALKER 2 si mostra in un nuovo trailer, al lancio su Xbox Series X e PC (Di giovedì 23 luglio 2020) A quanto pare presto i giocatori potranno tornare nella zona di esclusione di Chernobyl, infatti STALKER 2 si è mostrato durante l'Xbox Games Showcase con un nuovo ed evocativo trailer.STALKER 2 sarà disponibile su PC ed Xbox Series X (come esclusiva temporale). Di seguito il video in questione.Leggi altro... Leggi su eurogamer

