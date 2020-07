Si getta in mare a Lampedusa per bloccare l’ennesimo sbarco di migranti (Di giovedì 23 luglio 2020) Il vicepresidente della Lega a Lampedusa, Attilio Lucia si è tuffato in acqua cercando in modo eclatante di bloccare la motovedetta della Guardia costiera che trasportava l’ennesimo gruppo di migranti al porto di Lampedusa. Un gesto eclatante e nello stesso tempo pericoloso. Si getta in mare con la bandiera “prima gli italiani” e si lancia verso l’ennesima barca di migranti che, scortata dalla Guardia costiera, si sta avvicinando alla ‘sua’ Lampedusa per attraccare al porto. Protagonista della protesta il vicepresidente della Lega a Lampedusa. Attilio Lucia. Nella diretta Facebook trasmessa dal suo profilo, si vede l’uomo nuotare verso l’imbarcazione sventolando ... Leggi su chenews

L’elenco delle dotazioni di sicurezza è disponibile sul sito www.guardiacostiera.it, ma è il comportamento in mare che fa il marinaio, che deve essere attento all’ambiente, quindi non inquinare, né ...

L'elenco delle dotazioni di sicurezza è disponibile sul sito www.guardiacostiera.it, ma è il comportamento in mare che fa il marinaio, che deve essere attento all'ambiente, quindi non inquinare, né ...