Sequestrato in Tunisia un peschereccio italiano (Di giovedì 23 luglio 2020) Mauro Indelicato Il peschereccio Nuova Maria Lucia è stato Sequestrato dalle autorità tunisine: si ripropone il problema dei motopesca italiani presi di mira sia da Tunisi che da Tripoli Un altro peschereccio Sequestrato, altre ore di apprensione per alcune famiglie di pescatori. Non solo la crisi del settore, non solo ricavi sempre più sottili a fronte di costi sempre più elevati, a preoccupare i pescatori siciliani negli ultimi anni è stato soprattutto lo spauracchio di uscire al mattino e passare la notte dentro un carcere in nord Africa. Episodi del genere, soprattutto per le marinerie del sud della Sicilia, sono stati nell’ultimo decennio molto frequenti. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nelle scorse ore: così come riportato ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrato Tunisia Traffico di migranti tra Tunisia e Sicilia: sequestrato il tesoro del capo banda ilSicilia.it Migranti, Tunisia blocca ennesime partenze verso le coste italiane

Prosegue senza sosta l'attività di lotta all’emigrazione irregolare da parte delle autorità tunisine. La Guardia costiera di Tunisi ha intercettato l'11 luglio scorso a Zarzis un’imbarcazione a motore ...

Nel weekend mille sbarchi a Lampedusa: adesso a preoccupare è la rotta tunisina

LAMPEDUSA (AGRIGENTO). Da giovedì a ieri a Lampedusa sono arrivati più di mille migranti. Con gommoni, barchini, barconi, in piccoli gruppi o a centinaia su una stessa imbarcazione. Se si eccettuano l ...

