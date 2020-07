Portogruaro, donna di 59 anni morta in un incendio: fermato un marocchino (Di giovedì 23 luglio 2020) Marcella Braso, donna di 59 anni, è stata trovata a Portogruaro morta in casa dopo un incendio: le autorità fermano un 23enne marocchino per omicidio Tragedia a Portogruaro, dove una donna di 59 anni, Marcella Boraso, viene ritrovata all’interno del suo appartamento senza vita. A far scattare l’allarme sono stati i vicini di casa che vedendo le fiamme fuoriuscire dalla casa si sono impauriti. I primi ad intervenire sono i Vigili del Fuoco per l’incendio. All’interno della casa però si sono trovati davanti alla salma della donna. Inizialmente si era pensato ad un incidente domestico che avrebbe coinvolto la donna. Le indagini delle ... Leggi su bloglive

