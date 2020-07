Marte è vicino anche per la Cina: lanciata la sonda Tianwen 1 (Di giovedì 23 luglio 2020) anche Pechino entra nella corsa a Marte. La Cina ha lanciato con successo una sonda che sarà in orbita sul pianeta rosso nel febbraio del prossimo anno. Il lancio è avvenuto alle 12:41 ora locale, le ... Leggi su tg.la7

L'arrivo previsto nel pianeta rosso è per il febbraio del prossimo anno. Il 30 luglio sarà la volta degli Usa con la "Perseverance" Anche Pechino entra nella corsa a Marte. La Cina ha lanciato con suc ...

Baby gang, rione infuriato Prime denunce in arrivo

Aggressioni, minacce e taglieggiamenti: un gruppo di giovanissimi . spaventa il Campo di Marte. "Fermateli, le loro non sono ragazzate" .

