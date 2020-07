Maddie: riaperte indagini su irlandese stuprata 16 anni fa (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 23 LUG - La polizia in Portogallo ha riaperto le indagini su un caso di stupro del 2004 ai danni di una donna irlandese che oggi accusa il tedesco sospettato del rapimento e della morte ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Maddie: riaperte indagini su irlandese stuprata 16 anni fa -

Ultime Notizie dalla rete : Maddie riaperte

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - La polizia in Portogallo ha riaperto le indagini su un caso di stupro del ... vicino alla zona in cui scomparve nel 2007 la piccola Maddie e alla spiaggia dove nel 2007 è stato ...LISBONA - La polozia portoghese ha iniziato le procedure legali per riaprire un fascicolo archiviato sull'aggressione a Hazel Behan nel 2004, che lavorava nel turismo a Praia da Rocha, in Algarve: lo ...