Lazio-Cagliari, Inzaghi: “Vogliamo che Immobile vinca la scarpa d’oro” (Di venerdì 24 luglio 2020) Grande vittoria in rimonta per la Lazio.Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra la Lazio e il Cagliari, che si sono affrontati in occasione della trentacinquesima giornata di Serie A. I sardi erano passati in vantaggio grazie al gol di Simeone, ma i biancocelesti sono riusciti a ribaltare il risultato grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Ciro Immobile.Al termine del match il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando così la prestazione dei suoi uomini:"E' stata una serata magica, un traguardo al quale tenevamo tanto e lo abbiamo raggiunto matematicamente. Aver raggiunto la Champions è inimmaginabile e sono orgoglioso dei ragazzi. ... Leggi su mediagol

