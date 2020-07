Huntington: terapia AMT-130 testata su due pazienti (Di giovedì 23 luglio 2020) Malattia di Huntington, somministrata ai primi due pazienti la terapia genica AMT-130: il trattamento è in via di sperimentazione in un trial clinico di Fase I/II Semaforo verde per la terapia genica contro l’Huntington: la casa farmaceutica uniQure ha annunciato che sono stati già trattati i primi due pazienti arruolati in uno studio clinico di Fase I/II che ha… L'articolo Huntington: terapia AMT-130 testata su due pazienti Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Si stima che colpisca circa 3-10 individui ogni 100mila soggetti nell'Europa Occidentale e nel Nord America, senza differenza alcuna tra uomini e donne. L'età di insorgenza varia fra i 30 e i 50 anni ...

La corea di Huntington, la rara patologia genetica, ereditaria, neurodegenerativa che provoca disturbi del comportamento, declino delle facoltà cognitive e disordini del movimento ha avuto origine nel ...

