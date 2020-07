Galtier: “Remy avrebbe giocato da noi, ma adesso non tornerà al Lille” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il manager del LOSC Lille, Christophe Galtier, ha parlato a proposito del futuro di Loic Remy, che non sarà in Italia dopo la trattativa saltata con il Benevento. Ecco quanto riportato da l’Equipe: “Non ho avuto contatti con Loïc, so che la sua visita medica non ha avuto successo mentre da noi quattro o cinque esperti cardiologi gli avevano dato l’idoneità per scendere in campo. Questo invece non è accaduto in Italia, ma sono sicuro che giocherà altrove. Tornerà al LOSC? No, il rapporto è stato chiaro e corretto ma sarebbe poi molto difficile recuperare un giocatore che in Italia avrebbe guadagnato il 35% in più rispetto al suo stipendio al Lille. La sua storia qui si è fermata”. FOTO: Equipe L'articolo Galtier: “Remy ... Leggi su alfredopedulla

