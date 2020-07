Festa in un night club, 68 persone contagiate: ci sono anche calciatori (Di giovedì 23 luglio 2020) Sessantotto persone contagiate, tra le quali alcuni calciatori, dopo una Festa in un night club di Praga. A confermarlo alla televisione ceca è stata la direttrice dell’ufficio di sanità pubblica locale, Zdenka Jagrova. Altre infezioni sono state riscontrate anche tra i familiari e gli stretti contatti dei partecipanti alla Festa e degli ospiti del club. Festa … L'articolo Festa in un night club, 68 persone contagiate: ci sono anche calciatori Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

