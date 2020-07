Eurogol di Zaniolo contro la Spal: gli altri coast to coast che hanno fatto la storia, da Adriano a Weah (Di giovedì 23 luglio 2020) L’Eurogol di Nicolò Zaniolo, il talento della Roma, realizzato contro la Spal è solo uno dei tanti coast to coast della Serie A: analizziamo e riviviamo i più belli. Quello realizzato ieri sera da Zaniolo con la maglia della Roma contro la Spal per il 6-1 finale dei giallorossi, è stata una vera e propria … L'articolo Eurogol di Zaniolo contro la Spal: gli altri coast to coast che hanno fatto la storia, da Adriano a Weah ... Leggi su newnotizie

Eurogol Zaniolo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Eurogol Zaniolo