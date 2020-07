De Luca insiste: loda il suo lavoro e offende il Nord e i suoi morti (Di giovedì 23 luglio 2020) Il presidente della Campania fa visita ad un ospedale e mentre loda il suo lavoro torna a sbeffeggiare il Nord e i suoi morti. Una inutile ‘guerra’ tra Nord e sud Italia che se fosse materia di dibattito in un bar sarebbe anche giustificabile, per quanto grave. Ma se a offendere persino i morti è un presidente di regione, allora le gravi accuse non possono passare inosservate. Anche se quel presidente è il solito De Luca che ormai ci ha abituati ai suoi teatrini mediatici: a volte simpatici, altre volte deplorevoli. Solo qualche giorno fa aveva tirato in ballo persino Dio: “Zingaretti è andato a fare un brindisi e, siccome Dio c’è, ha beccato il ... Leggi su chenews

luca_biasi : @FullMoonInTDark Ma come hai fatto? Da sabato abbiamo trovatella in casa e la bassotta insiste che è una preda - giadif : @FedericoColonn7 @VoceIddio @Luca_Mussati @paolo_gibilisco Ah, quindi insiste nonostante uno sdeng dopo l'altro?… - PicchioRocca : @dario_nistri @luca_agamennone @HuffPostItalia Adesso la segnalo nuovamente, perchè è lei che insiste.... - luca_tessitore : RT @annak65649009: @PossibileIt La lega l’ha già scaricato, ormai lo difende solo la Terra dei padri, ma su questi ultimi non spendo nemmen… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca insiste De Luca insiste: loda il suo lavoro e offende il Nord e i suoi... CheNews.it Calciomercato Juventus, ‘Don Balon’: Ronaldo ‘caccia’ Sarri e sceglie l’erede

Don Balon insiste sull’addio di Sarri alla panchina della Juventus ... le percentuali di una permanenza di Sarri sulla panchina della Juventus“. Così ieri Luca Momblano nella diretta di ...

Covid in Campania, possibile dietrofront di De Luca sulle mascherine

L’aumento dei casi di coronavirus e l’affollamento dei luoghi di villeggiatura preoccupano il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che starebbe valutando il ripristino dell’obbligo della ...

Don Balon insiste sull’addio di Sarri alla panchina della Juventus ... le percentuali di una permanenza di Sarri sulla panchina della Juventus“. Così ieri Luca Momblano nella diretta di ...L’aumento dei casi di coronavirus e l’affollamento dei luoghi di villeggiatura preoccupano il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che starebbe valutando il ripristino dell’obbligo della ...