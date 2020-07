Covid in Campania, l'indice di contagio Rt torna sopra quota 1 e De Luca attacca la Lombardia (Di giovedì 23 luglio 2020) Al di là delle ventate di ottimismo, in Campania i bollettini dei contagiati Covid registrano un?improvvisa impennata. Ben 19 nuovi casi solo ieri: a Conca e Castel Volturno nel... Leggi su ilmattino

infoitinterno : Covid, 1 morto e 6 nuovi casi positivi in Campania: i dati del bollettino - infoitinterno : Covid-19, impennata di positivi in Campania: il bollettino - infoitinterno : Covid, 19 casi positivi in Campania: il bollettino della Regione

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania De Luca: «Milano e Bergamo non si fermano, poi hanno contato i morti»

«Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti, non centinaia». L'affondo sulla situazione coronavirus arriva dal presidente della Re ...

