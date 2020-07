Coronavirus, ultime notizie – In Italia i nuovi positivi sono 306. In Lombardia invariati i ricoveri in terapia intensiva. America Latina, 4 mln di casi da inizio pandemia. In Francia oltre 1.000 contagi (Di giovedì 23 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Johns Hopkins University (JHU) COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE)Con quasi 4 milioni di casi confermati su un totale di oltre 15, un quarto dei contagi da Covid-19 registrati nel mondo si trova negli Stati Uniti. Secondo i dati della Johns Hopkins University, sono più di 143mila i decessi negli Usa. Segue il Brasile dove la pandemia ha portato 2.227.514 casi di positività e oltre 82mila vittime. Terzo posto per l’India che ha superato 1 ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - emenietti : a proposito di 'il coronavirus non c'è più': 306 casi positivi rilevati nelle ultime 24h. non succedeva da un mese… - rtl1025 : ?? Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Pr… - VZaitzev : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione ci… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Risalgono i contagi da #coronavirus nel nostro paese: sono 282 nelle ultime 24 ore. Pesano i casi di importazione. Il maggior n… -