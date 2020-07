Commisso: «Mi auguro ci sia un percorso chiaro e netto per la costruzione del centro sportivo» (Di giovedì 23 luglio 2020) Rocco Commisso ha diramato una lunga nota riguardo la costruzione del nuovo centro sportivo della Fiorentina Rocco Commisso ha diramato una lunga nota riguardo la costruzione del nuovo centro sportivo della Fiorentina. «Il 20 luglio ho subito comunicato che avrei rilasciato una dichiarazione sullo stato dell’arte del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli dopo la partita tra Inter e Fiorentina. Successivamente, la Soprintendenza, la Dirigenza della Fiorentina, gli Amministratori della Regione Toscana, i rappresentanti della Città Metropolitana e del Comune di Bagno a Ripoli, i consulenti tecnici e gli architetti della Fiorentina hanno fissato un incontro per venerdì 24 luglio per risolvere le ... Leggi su calcionews24

