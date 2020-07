Belén, De Martino e il karma: perché non ci si dovrebbe mai lasciare una seconda volta (Di giovedì 23 luglio 2020) Lasciarsi una volta fa schifo. Due, è uno strazio. E non è questione di minestra riscaldata. Il ritorno di fiamma andrebbe sempre evitato perché permette di rispondere al «Come sarebbe stato se…», e la risposta è «Peggio!». Cosa sia successo tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è ancora un misto di indicrezioni e supposizioni, ma quel che è certo è che non ha funzionato. Di nuovo. E ora la seconda separazione della showgirl argentina e del ballerino è diventato «il gossip più succulento dell’estate 2020». Leggi su vanityfair

LorenzoRomeri : RT @_DAGOSPIA_: UN LETTORE CI SCRIVE: DE MARTINO VIENE DEFINITO UN GRAN BONAZZO. MA DOVE? CON QUELLA FACCIA CHE... - RcCamera : Belèn non è incazzata con De Martino per averla tradita con la Marcuzzi.. noooooooo! ???? - infoitcultura : Belén Rodriguez, nuova frecciatina a De Martino: “Verrà fatto di peggio” - infoitcultura : La mamma di Belen Rodriguez smette di seguire Stefano de Martino sui social, video - infoitcultura : “Ti chiama la mamma di Belén? Cambia numero”, e Veronica smette di seguire Stefano De Martino -

Ultime Notizie dalla rete : Belén Martino Riapre il Museo della Certosa di San Martino a Napoli Napoli da Vivere