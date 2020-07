Traffico Roma del 22-07-2020 ore 12:30 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane un incidente segnalato su via Marziale avvenuto all’altezza di via Elio Donato con cuori a partire da via Ugo De Carolis cose per lavoro invece su via Ardeatina tra via di torricola e di raccordo anulare nelle due direzioni nuovi lavori lo ricordiamo sono cominciate su via del quartaccio all’altezza di Monte del Marmo attenzione perché si circola su della sede viaria è a senso unico alternato a Tuscolano ricordiamo invece che su via di Porta Furba si circola a senso unico alternato fra Vicolo di Villa Berta e via della Batteria di Porta Furba ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - SimoTaboga : RT @AB59584673: Intervista a Giggino #DiMaio: domanda su #Quota100. Risposta: 'Fa caldo oggi eh?! Sabato si è sposata mia sorella. Sono sta… - Noretta09 : RT @AB59584673: Intervista a Giggino #DiMaio: domanda su #Quota100. Risposta: 'Fa caldo oggi eh?! Sabato si è sposata mia sorella. Sono sta… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 22-07-2020 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 22-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Accordo Ericsson-Deutsche Telekom per 5G in Germania

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Ericsson e Deutsche Telekom hanno firmato un accordo pluriennale per il 5G Ran (radio access network) in Germania. Lo comunica Ericsson in una nota precisando che Deutsche Tele ...

Maltempo, la strada si trasforma in un fiume in piena

Maltempo Vicenza, temporali, vento e grandine: strade come fiumi a Schio Un temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio sulla provincia di Vicenza, con i vigili del fuoco chiamati su più fronti a in ...

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Ericsson e Deutsche Telekom hanno firmato un accordo pluriennale per il 5G Ran (radio access network) in Germania. Lo comunica Ericsson in una nota precisando che Deutsche Tele ...Maltempo Vicenza, temporali, vento e grandine: strade come fiumi a Schio Un temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio sulla provincia di Vicenza, con i vigili del fuoco chiamati su più fronti a in ...