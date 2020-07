Traffico Roma del 22-07-2020 ore 09:00 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Prenestina bis e Laurentina difficoltà per il Traffico che arriva dalla diramazione di Roma Sud rallentamenti per Traffico invece in carreggiata esterna tra Prenestina bis e l’uscita per la 24 rallentamenti sul percorso Urbano dell’a24 tra via Fiorentini e l’uscita per la tangenziale in tangenziale e poi rallentamenti tra salari ai campi sportivi verso lo stadio incidente con rallentamenti su via della Magliana all’altezza di ... Leggi su romadailynews

Traffico Roma del 22-07-2020 ore 08:30

'Ndrangheta, la resa dei conti: a processo ventidue perugini

PERUGIA - Dodici più dieci. Ovvero, ventidue perugini a processo. Accusati di aver fatto parte di una «ramificazione» dei clan crotonesi di ‘ndrangheta di San Leonardo di Cutro o comunque di aver fatt ...

Linee bianche tratteggiate a Bergamo: sono le nuove corsie ciclabili

Si chiama corsia ciclabile ed è uno strumento nuovo per la mobilità urbana. Finora non era possibile realizzarla, è stato il decreto Rilancio — appena approvato — a sdoganarla. Per farla, basta un po’ ...

