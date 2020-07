Spal-Roma, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 22 luglio 2020) Di seguito le formazioni ufficiali di Spal-Roma: Spal (4-3-3): Letica; Tomovic, Felipe, Vicari, Sala; Murgia, Valdifiori, Dabo; Strefezza, Cerri, D’Alessandro. Allenatore: Di Biagio. Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Perez; Kalinic. Allenatore: Fonseca. FOTO: Twitter ufficiale Roma L'articolo Spal-Roma, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

